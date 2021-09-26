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Ekonomi Sevindiren gelişme! Coğrafi işaret tescili aldı
Ekonomi

Sevindiren gelişme! Coğrafi işaret tescili aldı

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün girişimi ile Düzce’de üretimi yapılan kestane balı coğrafi işaret tescili aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 23:37:00 -
Sevindiren gelişme! Coğrafi işaret tescili aldı

Düzce’de üretimi yapılıp, ünü ve belirgin nitelikleri itibariyle Düzce ile özdeşleşmiş ürünlerin coğrafi işaretle tesciline yönelik Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına yaptığı başvurular neticesinde, Düzce Kestane Balı Resmi Coğrafi İşaret Bülteninde yayınlanarak coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.

Düzce'nin coğrafi işaret alan 10 ürünü var

Böylece İl Müdürlüğü’nce coğrafi işaretle tescillenen ürün sayısı 10’a çıkmış oldu.

“Yeni ürünleri araştırma ve analiz çalışmaları sürüyor"

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İl Müdürlüğümüzce 2017 yılı itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumuna, İlimizde ürünlere yönelik coğrafi işaret tescil çalışmaları yürütülmektedir. Tescil çalışmalarına yönelik, İlimiz Merkez ve İlçelerinde coğrafi işaret potansiyeli olan ürünler tespit edilerek ürün havuzu oluşturulmuş ve belirlenen bu ürünlere yönelik araştırma ve analiz çalışmaları sonrasında başvuruda bulunulmaktadır.

Ürünlerin pazarlama nitelikleri artacak

Coğrafi işaret belgesi ile tescillenen İlimize özgü ürünler, tescil belgesinde belirtilen koşullarda üretilerek, bu ürünlerin kalite, üretim ve pazarlama nitelikleri arttırılmış olacaktır. Bu durum kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlayacaktır." dedi.

 

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