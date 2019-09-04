Ses kayıtları ortaya çıktı! PKK aşıklarına dinletin

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşan Diyarbakırlı Hacire Akar'ın başlattığı eylem, büyüyerek devam ediyor.

Akar'ın öncülüt ettiği eylemlerin ardından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan annelerden kanser hastası Ayşegül Biçer (35), oğlu Mustafa Biçer'in (18), terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.

Oğlunun Suriye'nin Tel Abyad şehrindeki eğitim kamplarında olduğunu söyleyen acılı anne Ayşegül Biçer, "HDP'lilere de sesleniyorum ne Kürtlük davasıdır Ben Kürt'üm, hiç kimse bana karışmamış, şu ana kadar devlet evimde hiçbir zulüm yapmamış. Neyin davasıdır, dağa çıkıp savaşıyorlar Çoluk çocuğumuzu önümüzden koparıyorsunuz; neyin davasıdır bize söyleyin, biz de sizin peşinizden koşalım. Kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum" dedi.

Ses kayıtları ortaya çıktı

Biçer ailesinin elindeki ses kayıtlarında Mustafa Biçer, Suriye’de PKK’nın elinde olduğunu itiraf ediyor.

İşte o kayıtlarınn bir bölümü:

+Teyze ben istesem de gelemiyorum.

-Musto anan öldü Musto

-Anan sana kurban olsun

+Telefon Suriye telefonu

+Asker yerimi tesbit edebilir

-Orada Türkiye hattını orada kullanamıyor

+Biraz çekiyor

-Valla yanacaksınız