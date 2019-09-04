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Ses kayıtları ortaya çıktı! PKK aşıklarına dinletin

18 yaşındaki oğlu Mustafa Biçer'in terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen kanser hastası Ayşegül Biçer, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam ederken Biçer ailesinin elindeki ses kayıtları ortaya çıktı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:03

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşan Diyarbakırlı Hacire Akar'ın başlattığı eylem, büyüyerek devam ediyor.

Akar'ın öncülüt ettiği eylemlerin ardından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan annelerden kanser hastası Ayşegül Biçer (35), oğlu Mustafa Biçer'in (18), terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.

Oğlunun Suriye'nin Tel Abyad şehrindeki eğitim kamplarında olduğunu söyleyen acılı anne Ayşegül Biçer, "HDP'lilere de sesleniyorum ne Kürtlük davasıdır Ben Kürt'üm, hiç kimse bana karışmamış, şu ana kadar devlet evimde hiçbir zulüm yapmamış. Neyin davasıdır, dağa çıkıp savaşıyorlar Çoluk çocuğumuzu önümüzden koparıyorsunuz; neyin davasıdır bize söyleyin, biz de sizin peşinizden koşalım. Kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum" dedi.

Ses kayıtları ortaya çıktı

Biçer ailesinin elindeki ses kayıtlarında Mustafa Biçer, Suriye’de PKK’nın elinde olduğunu itiraf ediyor.  

İşte o kayıtlarınn bir bölümü:

+Teyze ben istesem de gelemiyorum.

-Musto anan öldü Musto
-Anan sana kurban olsun

+Telefon Suriye telefonu
+Asker yerimi tesbit edebilir

-Orada Türkiye hattını orada kullanamıyor
+Biraz çekiyor
-Valla yanacaksınız

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:03
  1. Mustafa Biçer
  2. Suriye
  3. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
  4. Tel Abyad

YORUM YAZ

  • KURŞUNLU YORUMKURŞUNLU YORUM15 dk önce
    AH KARDEŞİM, ÜLKEYİ YANGIN YERİNE ÇEVİRENLER DE "MESELE 3-5 AĞAÇ DEĞİL" DEMİŞLERDİ. PKK'NIN DA DERDİ KÜRTLER DEĞİL... HATTA GÜNEYDOĞUDAN BİR KAÇ İL VERELİM, KARŞILIĞINDA, iSTANBUL, ANKARA, iZMİR, ADANA, ANTALYA'DAN ÇEKİLİN DESEK... ASLA KABUL ETMEZLER. BUNLARIN DERDİ BARIŞ DA DEĞİL, ÇÖZÜM DE... DERT KAN AKSIN, BUNLAR DAĞDA GENÇ KIZLARLA BİRLİKTE OLSUN, UYUŞTURUCUDAN PARA KAZANSIN, KRALLAR GİBİ YAŞASINLAR...

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