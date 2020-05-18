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Sert sözler: Ablan kimseye bitini vermez

İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan tiyatrocu Emre Kınay'ın Meral Akşener'le ilgili itirafının ardından durumu kurtarmaya çalışan İYİ Parti'ye, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:11:00 -
Sert sözler: Ablan kimseye bitini vermez

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan tiyatrocu Emre Kınay, seçimlerden önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gidip, "Ben sosyalistim. Siz bile gönderseniz, milliyeçi olan kimseyi kapıdan almam" dediğini açıkladı. Kınay, Akşener'in bu sözü kabul ettiğini bildirdi.

Olayın deşifre olmasının ardından İYİ Parti Kadıköy İlçe Başkanı Alper Akdoğan, yaptığı açıklamada Kınay’ın sözlerinin saptırıldığını savunarak "Başkanımızın milliyetçiliğinin sadakası dahi sizlere ömür boyu yeter" iddiasında bulundu.

MHP'den cevap: Ablan kimseye bitini vermez

İYİ Parti'nin durumu toparlamaya çalışmasına tepki gösteren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İP Kadıköy İlçe Başkanı, Emre Kınay öyle değil, böyle dedi diye, Kınay'ı kurtarmak isterken sapıtmış. Efendi! Artist Kınay, 'Milliyetçilik düşmanı sefil bir Komünistim' diyor,neyin peşindesin? 'Akşener, Milliyetçiliğinin sadakasını verse, bunlara yeter' demişsin. Ablan kimseye bitini vermez."

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