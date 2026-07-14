Serinlemek için dereye girmişti! 12 yaşındaki Abdullah’tan acı haber geldi
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Manisa’nın Salihli ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki Abdullah Yıldırım, bir süre sonra gözden kayboldu.
Manisa’da serinlemek için girdiği derede kaybolan 12 yaşındaki Abdullah Yıldırım’dan acı haber geldi. Alınan bilgiye göre, Abdullah Yıldırım (12), arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Yılmaz Mahallesi'ndeki dereye girdi.
Bir süre sonra Yıldırım'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede yaptıkları ilk incelemede, çocuğa ait olduğu değerlendirilen kıyafetleri buldu.
Deredeki su seviyesinin iş makineleri yardımıyla düşürülmesinin ardından sürdürülen çalışmalar sonucunda Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Çocuğun cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.