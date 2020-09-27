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Spor Serie A'da Inter yeni sezona galibiyetle başladı
Spor

Serie A'da Inter yeni sezona galibiyetle başladı

Inter, Fiorentina'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 4-3 yendi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 00:33:45 -
Serie A'da Inter yeni sezona galibiyetle başladı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında Inter, konuk ettiği Fiorentina'yı son dakikalarda bulduğu gollerle geriden gelerek 4-3 yendi.

Ligde ilk hafta maçı ertelenen Inter, sezonu 2. haftadaki Fiorentina maçıyla açtı. San Siro'da oynanan karşılaşmaya konuk takım hızlı başladı ve 3. dakikada Christian Kouame'nin golüyle 0-1 öne geçti.

Ev sahibi takım, 45+2. dakikada Lautaro Martinez ile skorda dengeyi yeniden sağladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Gol düellosu şeklinde geçen maçın ikinci yarısında, 52. dakikada Fiorentinalı Federico Ceccherini topu kendi kalesine gönderince, Inter maçta 2-1'lik üstünlük yakaladı.

Bu golden 5 dakika sonra Gaetano Castrovilli, mücadeleye 2-2 eşitliği getiren golü attı. Konuk Fiorentina, 63. dakikada Federico Chiesa ile bir gol daha bulup, 3-2'lik skorla yeniden öne geçti.

Karşılaşmanın son anlarına Fiorentina'nın üstünlüğü ile girilirken, Inter Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ile 87. dakikada eşitliği yakalayıp, 89. dakikada Danilo D'Ambrosio ile 4. golü buldu.

Karşılıklı gollerle iki takım arasında gidip gelen mücadeleyi şampiyonluk favorilerinden Inter 4-3 kazanmasını bildi ve yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı.


- Atalanta ve Lazio haftayı galibiyetle kapattı


Ligde geçen sezon flaş takımlar olarak öne çıkan Atalanta ve Lazio, ilk haftada birbirlerine karşı oynayacakları maç daha önce ertelendiği için yeni sezona 2. haftada başladı.

Geçen sezonun en golcü takımı olan Atalanta, Torino deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönerek, ligde yine etkili olacağı sinyalini verdi.

Lazio ise deplasmanda Cagliari'yi 2-0 yenerek, sezonu galibiyetle açmış oldu.

Günün bir diğer maçında ise Sampdoria, konuk ettiği ligin yeni takımı Benevento'ya 3-2 yenilerek, üst üste ikinci maçını da kaybetti.

Ligin 2. haftası bugün ve yarın oynanacak 6 müsabakayla tamamlanacak.

Öte yandan, İtalya Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu (CTS), spor etkinliklerinde seyirci kapasitesinin yüzde 25'e çıkarılması yönündeki talepleri kabul etmedi. Kurul, epidemiyolojik eğrinin gidişatı doğrultusunda, halihazırda geçerli olan 1'er metre mesafeli en fazla 1000 seyircili uygulamada kapasite artışının şu aşamada mümkün olmadığını belirtti.


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