Seri katili alnındaki hilal dövmesi yakalattı! Cesetleri dolapta saklıyormuş!

26 yaşında ABD'nin Kansas City kentinde yaşayan Perez Reed, cuma günü Kansas City'den St. Louis'e giden bir trenden indikten sonra yakalandı ve tutuklandı. Bir dizi silahlı saldırı ve cinayet suçlarının kaynağını araştıran FBI, izleri takip ettiğinde tüm izlerin Reed'le bağlantılı olduğunu gördü.

SAYISIZ SUÇA BULAŞTI



Perez Reed, daha önce kundaklama, silahlı yaralama, eyalet dışından kaçak silah getirme, dolandırıcılık gibi türlü suçlardan yargılandı. Ancak her seferinde cezası bitince dışarı çıkan Reed, bu kez fena halde köşeye sıkıştı. Jackson İlçe Savcılığı, Reed'in birinci derece cinayet suçlamasıyla suçlandığını ve buna ek olarak 6 cinayetle de ilişkili olduğunu duyurdu.

DOLAPTAKİ CESET!



Herşey 2021 yılının Kasım ayında FBI tarafından Kansas City'de merkezi bir yerdeki bir dairede, dolap içinde bir ceset bulunmasıyla başladı. Yetkililer, Stephon D. Johnson adındaki bu kişinin kafasının arkasından vurulduğunu bildirdi. Peki bu cinayetin Perez Reed'le ne ilgisi vardı? Polis cesedin kime ait olduğunu basın yoluyla ülke geneline yayınca olanlar oldu. Vatandaşlardan bazılar televizyonda gördükleri Johnson'ın bir başka haberde yer alan 'seri katille' ilişkisi olduğunu iddia etti. Perez Reed'i görenler iki kaşının arasındaki hilal dövmesini hatırlayarak bu kişinin Johnson davasındaki katil olduğuna emin olduklarını söylediler.

Yetkililer, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine Johnson'ın dairesindeki bulguları yeniden inceleyerek, dairede Perez Reed'in DNA'sını buldu. Johnson'ın kafasında bulunan kurşunun da tutuklandığı sırada Reed'in üzerinde bulunan silahtan ateşlendiği belirlendi.

SERİ KATİL 'PEREZ REED'



Polis Louis County bölgesinde bir seri katil tarafından 16 yaşındaki Marnay Haynes'in 13 Eylül 2021'de, 40 yaşındaki Lester Robinson'ın 26 Eylül'de, Pamela Abercrombie'nin 16 Eylül'de ve 24 yaşındaki Carey Ross'un da 19 Eylül'de öldürüldüğü bilgisini verdi. Buradaki 'seri katil' in ise kesinlikle Perez Reed olduğu düşünülüyordu. Yapılan resmi açıklamaya göre Reed'in öldürme çılgınlığı 2021 yılının Eylül ve Kasım ayları arasında, St. Louis ve Kansas City bölgelerinde gerçekleşti. Yetkililer, Reed'in kurbanlarının çoğunun kadın olduğunu ve bunların bir kısmının seks işçisi olduğunu söyledi. Kurbanların yaşları 16 ile 49 arasında değişiyordu. 2021 yılında peş peşe cinayetler işleyen ve Stephon D. Johnson davasının araştırılması sonucunda yakalanan Perez Reed, şimdilerde işlediği tüm suçlardan yargılanıyor.

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