Seri kaçakçılık operasyonlarıyla binlerce kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı’nda son hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 110 adet son model cep telefonu, 350 litre motorin, 1050 paket sigara, yüzlerce şarj adaptörü ve USB kablosu ile redüktör cihazları ele geçirildi. Toplam 1 milyon 200 bin Türk Lirası değerindeki kaçak eşyaya ekiplerce el konuldu.

İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Sahasına gelen araçlar ve şahıslar sıkı kontrolden geçirildi. Yaşanan olayların birinde, sahaya gelen bir yolcu otobüsü Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında incelemeye alındı. Fiziki kontrole tabi tutulan aracın direksiyon ve koltuklarının alt kısmında 600 paket sigara saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine daha fazla kaçak eşya gizlenmiş olabileceğinden şüphelenilen otobüs x-ray taramasına sevk edildi. Aracın taramadan geçirildiği sırada araca ait diğer eşya ve yolcuların beraberindeki eşyalar da ayrıca x-ray taraması ve fiziki kontrolden geçirildi. Aramalar neticesinde aracın alet sandığında poşetler halinde 74 adet son model cep telefonu gizlendiği ortaya çıkarıldı.

Öte yandan aynı yerde çok sayıda şarj aleti ile motorların yüksek dönüş hızlarını dönüştüren dişli düzenek olan ve otomobillerde kullanıldığı bilinen redüktör cihazlarının bulunduğu tespit edildi.

Diğer taraftan bir yolcunun beraberinde getirdiği katalitik sobayı x-ray cihazından geçiren ekipler sobanın içerisine 26 adet cep telefonunun gizlendiğini ortaya çıkardı.

Bir başka olayda ise, gümrük sahasına gelen bir kamyonette arama gerçekleştiren ekipler, pet şişeler halinde 350 litre motorin ve 450 paket sigara yakaladı.

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Son olaylarda ise, şüpheli iki şahsa yönelik yapılan üst aramalarında 10 adet cep telefonu, çok sayıda şarj adaptörü ve USB kablosu yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen kaçak eşyanın 1 milyon 200 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi. Olaylarla ilgili soruşturmalar Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.