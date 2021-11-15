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Spor Sergen Yalçın'dan Rıdvan önerisi
Spor

Sergen Yalçın'dan Rıdvan önerisi

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın Milli takımdaki performansı Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Yalçın, "Ara transferde kaç paralık teklif gelirse gelsin, Rıdvan'ın kalması gerekiyor. En azından bu sezon sonuna kadar tutmalıyız. Yaz transfer döneminde farklı bir yol izleyebiliriz" dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 13:29:00 -
Sergen Yalçın'dan Rıdvan önerisi

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın Milli takımdaki performansı Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Yalçın, "Ara transferde kaç paralık teklif gelirse gelsin, Rıdvan'ın kalması gerekiyor. En azından bu sezon sonuna kadar tutmalıyız. Yaz transfer döneminde farklı bir yol izleyebiliriz" dediği öğrenildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ise Rıdvan'la ilgili yönetimle bir görüşme yaptı. Genç yıldızın kesinlikle elde tutulmasını isteyen Yalçın'ın, "Ara transferde kaç paralık teklif gelirse gelsin, Rıdvan'ın kalması gerekiyor. En azından bu sezon sonuna kadar tutmalıyız. Yaz transfer döneminde farklı bir yol izleyebiliriz" dediği öğrenildi.

20 yaşındaki futbolcunun, 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor. Yani bu sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeli önerilmesi durumunda Rıdvan elden çıkarılabilir. Ancak ara transfer dönemi için kapılar kapatıldı.

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