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Spor Sergen Yalçın'dan değişiklik
Spor

Sergen Yalçın'dan değişiklik

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, farklı bir 11'i sahaya sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:55:00 -
Sergen Yalçın'dan değişiklik

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, dizilişte değişikliğe giderek 4-4-2 formasyonunu tercih etti.

4-4-2 formasyonunu tercih eden ve kalede yine Mert Günok'la başlayan siyah - beyazlıların teknik patronu, stoperde Ajax maçında oynayan Montero'nun yerine Necip'i görevlendirdi.

Orta dörtlüyü Ghezzal, Pjanic, Josef ve N'Koudou'dan oluşturan Sergen Yalçın, ileri uçta Batshuayi ve Larin'e ilk 11'de şans verdi.

Diğer yandan Ajax maçına ilk 11'de başlayan Alex Teixeira ve Mehmet Topal, yedek kulübesinde yer aldı.

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