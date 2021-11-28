Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 10. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Ligin ilk 4 haftasını gol yemeyerek geçen siyah-beyazlı ekip, sonraki 10 karşılaşmada kalesinde gol gördü. Beşiktaş söz konusu 10 maçta toplam 21 gol yedi. Beşiktaş, 17 sezon sonra ligde üst üste 4 kez yenildi. Siyah-beyazlı takım, Mircea Lucescu'nun teknik direktörlük yaptığı ve Sergen Yalçın'ın da futbolcu olarak kadroda bulunduğu 2003-2004 sezonun son 4 haftasını yenilgiyle tamamladı.

Beşiktaş bu sezonun 11. haftasından itibaren 4 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, son 4 maçta rakip fileleri sadece bir kez havalandırabildi. Beşiktaş üst üste yenilgi aldığı bu 4 haftada sadece Trabzonspor maçında gol bulabildi. Siyah-beyazlı ekip Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarında ise gol atma başarısı gösteremedi.

Sergen Yalçın istifa edecek mi?

Beyaz Tv yorumcusu Sinan Engin'in Beşiktaş ve Sergen Yalçın değerlendirmesi şu şekilde: "Sistem Beşiktaş'ın üst üste iki kez şampiyon olmasını istemiyor. Hüseyin Göçek bugün Beşiktaş maçına bilhassa atanmıştır. Bu sistemde Beşiktaş'ta yöneticilik yapamam sürekli 6 ay ceza alırım. Böyle penaltı olur mu? Kör müsünüz? Vida'nın pozisyonunda neredeydiniz? Bu kadar basit penaltı verilmez. VAR'cılar? Hüseyin Göçek kötü hakem bilmiyor futbolu. "Şampiyon olamadığın her sene hoca mı değiştireceksin. 10 kişi de kalsa Beşiktaş içeride 4-0 yenilmez. Benim tanıdığım Sergen Yalçın kafasında bitirmiş, istifa etmiş. Bugünkü konuşmaları duyan Ahmet Nur Cebi yarın istifayı kabul eder. Muhtemelen Sergen Yalçın dönemi sona erer. Sergen Yalçın kendini ezdirmez. AhSergen Yalçın istifa edecek mi?met Nur Çebi 'Hocamızla devam edeceğiz, istifasını kabul etmeyiz' diyebilirdi. Sergen Yalçın bu açıklamaları duyduktan sonra bırakır. Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi'ye 'Düzeleceğiz' derse, başkan da 'Dün akşam neden öyle konuştun?' diye cevap verir. Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın'ın açıklamalarından haberi var. Hoca 'Bir çıkış yolu görmüyorum' diyor. Başkan ise 'Şampiyon olacağız' diyor. Çok üzülerek söylüyorum, Sergen Yalçın dönemi Beşiktaş'ta yarın itibariyle bitecek. Sergen Yalçın ile elektrikler kesilmiş. İnşallah yanılırım ve devam ederler. Ancak hoca şampiyonluğa inanmıyor, başkan inanıyor. Nasıl olacak? Olmaz."