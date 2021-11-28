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Spor Sergen Yalçın ile yola devam
Spor

Sergen Yalçın ile yola devam

Kritik Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın görüşmesi Başkan Çebi’nin Altunizade’de bulunan ofisinde gerçekleşti. Basın önüne çıkan Emre Kocadağ, "Sergen hocamızın arkasındayız ve yola devam etme kararı aldık" diye konuştu

Yeniakit Publisher
2021-11-28 18:50:00 - 2021-11-28 19:04:00
Sergen Yalçın ile yola devam

Kritik Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın görüşmesi Başkan Çebi’nin Altunizade’de bulunan ofisinde gerçekleşti. Basın önüne çıkan Emre Kocadağ, "Sergen hocamızın arkasındayız ve yola devam etme kararı aldık" diye konuştu

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ yaptığı açıklamada,  "Başkanımız ve hocamızla bir toplantı yaptık. Hocamız, kendisine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Biz de hocamıza inanıyoruz. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahiptir." dedi.

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