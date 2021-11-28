Sergen Yalçın ile yola devam
Kritik Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın görüşmesi Başkan Çebi’nin Altunizade’de bulunan ofisinde gerçekleşti. Basın önüne çıkan Emre Kocadağ, "Sergen hocamızın arkasındayız ve yola devam etme kararı aldık" diye konuştu
Kritik Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın görüşmesi Başkan Çebi’nin Altunizade’de bulunan ofisinde gerçekleşti. Basın önüne çıkan Emre Kocadağ, "Sergen hocamızın arkasındayız ve yola devam etme kararı aldık" diye konuştu
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, "Başkanımız ve hocamızla bir toplantı yaptık. Hocamız, kendisine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Biz de hocamıza inanıyoruz. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahiptir." dedi.