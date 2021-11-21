Sergen Yalçın: 'Bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum'

Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son 2 yıldır ilk defa yedek kulübesinde bu kadar çaresiz kaldığını söyledi. Son oynanan müsabakalar sonrası sürekli aynı şeyleri söylemenin zor olduğunu dile getiren Yalçın, sezon başında hedeflerinin olduğunu ancak buna çok ulaşamadıklarını vurguladı. Beklentinin altında gerçekleşen performansın kendisini çok üzdüğünü belirten Yalçın, “Camiamızdan ve taraftarımızdan oynadığımız oyun, istek ve arzudan dolayı özür diliyoruz. 11 oyuncuyla başlıyoruz, 15-16 oyuncuyla bitiriyoruz. Kenardan birçok hamle yapıyoruz ama maalesef hiçbir şey tutmuyor” dedi.

"Dibe vurduk"

“Bugün oyun olarak dibe vurduk” diyen Yalçın, beklentinin çok altında kaldıklarını ve bu yüzden üzgün olduklarını söyledi. Yalçın şunları söyledi:

“Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben göreve başlayalı 2 sene oldu, bazen bunlar oluyor. Bazen futbolda beklentiler cevap veremiyorsunuz. Sonuçlar ve skorlar istediğiniz gibi olmayınca sorumlu tabi ki ben oluyorum doğal olarak. Buranın sorumlusu benim. Bir an evvel ayağa kalkmak gerektiğini düşünüyorum. Oyuncuların da buna cevap vermesi gerekiyor. Oynayan oyuncular çünkü. Onların daha sağlam durması ve daha fazla mücadele etmesi gerekiyor.”

“Bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum”

Özeleştirilerini sürdüren Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugünkü oyunun ve mücadelenin bir açıklaması yok. Şöyle oldu böyle oldu diyemiyorum çünkü hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yapmadık. Her konuda çok aşağıdaydık. Bugünkü maçla ilgili açıklama yapamıyorum. Genele baktığımızda iyi oyunlar oynadığımız oldu, kaybettik ama bugün dediğim gibi hem psikolojik, hem oyunsal hem de sonuç anlamında dibe vurduğumuz akşam bu akşamdı. 2 senedir bu kadar çaresizce kenarda maçı izlediğimi hatırlamıyorum.”