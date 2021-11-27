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Spor Sergen Yalçın ağır yenilginin ardından konuştu: Sorumlusu benim
Spor

Sergen Yalçın ağır yenilginin ardından konuştu: Sorumlusu benim

Beşiktaş'ın Giresunpsor'a 4-0 kaybetmesinin ardından Sergen Yalçın, " Taraftarlardan özür dileriz. Onlar birçok şeyi hak ediyor. Onlara bu sene istediklerini veremedik, sorumlusu benim." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 23:52:00 -
Sergen Yalçın ağır yenilginin ardından konuştu: Sorumlusu benim

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi, siyah-beyazlıları deplasmanda 4-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0 kaybettikleri Giresunspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Sergen Yalçın açıklamalarında, "Neden böyle oldu derken, açıklaması kolay değil. Bu maçın açıklaması çok zor. Kader, kısmet demek lazım. Böyle bir maç herkese kolay kolay nasip olmaz. Futbolda düşüşler olabilir ama toparlamak lazım. uzun süreli düşüşler büyük zarar verir.

Bir türlü durumu toparlayamıyoruz. Dönüş yakalayamadık. Sorumlusu benim. Üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. Futbol bazen insanı başka yerlere götürebiliyor. Geçen sezonun tam tersini yaşıyoruz. Çok normal durumda değiliz. İşin içinden çıkamıyoruz. Çözüm bulamıyoruz. İşler iyi gitmiyor. Taraftarlardan özür dileriz. Onlar birçok şeyi hak ediyor. Onlara bu sene istediklerini veremedik, sorumlusu benim.

Takımın psikolojisi de çok düştü. İyi başlıyoruz ama kaleye gelen ilk top, penaltı oluyor. VAR ve hakem arkadaşlar hemen devreye giriyor. Bizim lehimize devreye girmiyorlar. Bu tip hakemler, Türk futbolunda olmamalı. Statlarda büyük kaoslar olur. Bunu kaybettiğimiz için söylemiyorum. Genel olarak Beşiktaş'a karşı çok tepki var. Kenarda hissediyoruz. Geçen hafta penaltı verilmedi, VAR devreye girmedi. Bugün VAR iki pozisyonda devreye girdi ve koskoca bir camia çöpe atılabiliyor. Oyun artık sahada oynanmıyor. TV'de oynanıyor. Buna çok üzülüyorum.

Mert Günok'un çapraz bağları gitti diye düşünüyorum.

Beşiktaş büyük camiadır, altından kalkar. Taraftar takımı ayağa kaldır diyor ama ben oynamıyorum. Oyuncuların daha fazlasını yapması gerekiyor. Takım ancak böyle ayağa kalkar." ifadelerini kullandı.

"Başkanla bir durum değerlendirmesi yapacağız"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Hayatımız bu camiada geçti, bu camianın gerçeklerini çok iyi biliyoruz. Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Gidişatımız gerçekten iyi değil. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız. Burası bizim camiamız, bu gidişat iyi değil.

Futbolda böyle şeyler var. Kimi zaman çok iyi gidersiniz, bazen sevinirsiniz, bazen üzülürsünüz. Bu dönem de kötü dönemimiz. Geçen sene de çok iyi bir dönemdi. Bugün için işler iyi gitmiyor. Nasıl bir çözüm bulacağız, onu kestiremiyorum şu an." ifadelerini kullandı.

 

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