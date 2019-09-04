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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,50 lira oldu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:25
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,50 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 282,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,50 liradan, bin 860 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 881 liradan, 257,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261,50 liradan, bin 818 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 838 liradan, 909 liradan alınan Yarım Ziynet 919 liradan ve 455 liradan alınan Çeyrek Ziynet 460 liradan satıldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:25
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