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Ekonomi

Serbest piyasada altın

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:20:06 -
Serbest piyasada altın

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 azalışla 382,70 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.542,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 382,70 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 383,80 384,00 382,50 382,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.530,00 2.551,00 2.521,00 2.542,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 350,00 354,00 349,00 354,00
Lira(Tam) Ziynet 2.472,00 2492,00 2463,00 2483,00
Yarım Ziynet 1236,00 1246,00 1232,00 1242,00
Çeyrek Ziynet 618,00 623,00 616,00 621,00


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