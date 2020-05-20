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Serbest bırakılmıştı! DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu hakkında sıcak gelişme

Terör örgütü DHKP-C’yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu serbest bırakılmıştı. Kulaçoğlu, tekrar gözaltına alındığına dair tweet attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:10:00 - 2020-05-20 16:22:18
Serbest bırakılmıştı! DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu hakkında sıcak gelişme

Terör örgütü DHKP-C’yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu serbest bırakılmıştı. Kulaçoğlu, sosyal medya hesabından tekrar gözaltına alındığını bildirdi.

İşte terör örgütü DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu'nun o tweeti:

Gelişmeyi Kulaçoğlu'nun avukatı Tamer Doğan da duyurdu.

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