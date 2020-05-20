Serbest bırakılmıştı! DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu hakkında sıcak gelişme
Terör örgütü DHKP-C’yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu serbest bırakılmıştı. Kulaçoğlu, tekrar gözaltına alındığına dair tweet attı.
Terör örgütü DHKP-C’yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu serbest bırakılmıştı. Kulaçoğlu, sosyal medya hesabından tekrar gözaltına alındığını bildirdi.
İşte terör örgütü DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu'nun o tweeti:
Gelişmeyi Kulaçoğlu'nun avukatı Tamer Doğan da duyurdu.