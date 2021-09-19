Şer ittifakından zam kumpası

Son 19 yılda Türkiye’yi dünyanın sayılı süper gücü haline getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı son dönemde piyasanın bilinçli olarak manipüle edilmesiyle itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Temel gıda ürünlerinden sonra konut ve iş yeri meskenlerine yapılan fahiş zamlar vatandaşları çaresiz bırakırken, sorumlusu hükümetmiş algısı oluşturuluyor. Hükümetin piyasayı kontrol altına alma çabaları bilinçli şekilde sabote edilirken, devasa yatırımlar da kıymetsizleştiriliyor. Ekonomistler ve STK temsilcileri piyasa kumpasının hükümete yönelik art niyetli bir adım olduğuna ise hemfikir.

Hükümet yıpratılmak isteniyor

Ekonomist CFO Mustafa Özbay, “Hükümetin bir an önce gitmesi gerektiği görüşündeki dış güçler ve onlarla işbirliği yapan sözde yerli şirketlerin kol kola vererek ivme kazandırdıkları bu fiyat artışları sayesinde bir ekonomik kriz ortamı oluşturmak istiyorlar. Bu sayede AK Parti iktidarının en büyük destekçisi olan dar ve ora gelirli kesimin finansal anlamda dar boğaza düşmesini ve hükümetle arasının açılmasını sağlamaya çalışıyorlar. Gezi olaylarında ‘alışveriş durdurun, ekonomi dursun hükümet gitsin’ diyerek propaganda yapan işbirlikçi kesim bugün gıda ve kira fiyatlarındaki bu artışları hükümeti devirmek için büyük bir fırsat olarak görmektedir” dedi. Küresel güçlerin Türkiye’yi zayıflatmak istediğine dikkat çeken Özbay, “Emperyalist güçler yeniden büyük Türkiye olma yolunda önemli aşamalar kaydeden ülkemizin önüne set çekmek istiyor. Emperyallerin yerli işbirlikçileri de bu durumu fırsat olarak görmektedir. Hükümetin bir an önce dar ve orta gelirli grubu vuran fiyat artışlarını sert tedbirlerle kontrol altına alması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Denetimler artırılmalıdır

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “Son dönemlerdeki fahiş fiyatlar bir nevi sofra kumpasıdır. Görünen o ki vesayet girişimlerinde ve karalama kampanyalarında başarılı olamayan birileri şimdi de temel gıda ve kiralar üzerinden operasyon çekip vatandaşı mağdur etmenin ve hükümeti güçsüzleştirmenin derdindeler” ifadelerini kullandı. Hükümete yönelik bir yıpratma girişimi olduğunu kaydeden Şahin, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları Ticaret bakanımız sayın Mehmet Muş beyin kontrol ve direktifleri sayesinde son günlerde fahiş fiyat uygulayan marketlere ve üreticilere yönelik denetimler arttırıldı. Bu ülkenin üzerine operasyon çekmeye çalışanlar emellerine ulaşamayacak sayın Cumhurbaşkanımızı ve gelecek vadeden hükümetimizi de bu girişimler asla yıpratamayacaktır” şeklinde konuştu.

