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Şer ittifakından provokatöre destek

İsimsizler Hareketini kuran DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu’nun göz altına alınması kirli ittifakın müştereklerini harekete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:10:00 -
Şer ittifakından provokatöre destek

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Türkiye’yi bir kaosa sürüklemek isteyenlere yönelik başlatılan operasyon, farklı ideolojilere sahip kişilerin bir araya getirdi. CHP’li, HDP’li ve FETÖ’cü isimler DHKP-C’nin militanına sahip çıktı.

Ağız birliği yaptılar

Kirli ittifakta yer alan HDP, HDP genelmerkezi Twitter hesabından, “Kulaçoğlu ile Gülseven neden gözaltında? TV’de katliam planları mı açıkladılar, mezarlıklara mı saldırdılar? Bunları yapsalar iktidar tarafından korunurlardı. Ama onlar onurlu olanı, faşizme karşı susmamayı seçtiler. #TaylanKulaçoğluYalnızDeğildir #HakanGülsevenSerbestBırakılsın” diyerek destek oldu.

CHP ile HDP kol kola

CHP’li Sezgin Tanrıkulu ise Taylan Kulaçoğlu’nun yanında yer aldığı şu mesajla ilan etti: “Kaçma şüphesi olmayan, çağrılırsa ifade vermeye gidebilecek Taylan Kulaçoğlu hangi suçun faili ki gözaltına alıyorsunuz? Duruşmaların bile yapılamadığı ortamda en fazla 1 sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alıyorsunuz. @adalet_bakanlik #TaylanKulacoğluYalnızDeğildir”

Gizli ortak FETÖ

FETÖ firarisi Said Sefa da sosyal medyadan Taylan Kulaçoğlu için “Trollerin oluşturmaya çalıştığı algılar yerine biz de gerçeklerin etrafında toplanalım, diyerek sosyal medya kampanyaları düzenlemeye başladı. Hepsi bu. Taylan Kulaçoğlu’nun bütün suçu bu. Bu kadar. #TaylanKulacoğluSerbestBırakılsın” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Cana Kaftancıoğlu da, sosyal medya hesabından şunları söyleyerek sahip çıktı: “Yüreğir GK Başk. #ErenYıldırım’ı talimatla hukuksuz bir şekilde tutukladıkları yetmiyormuş gibi şimdi de @gulsevenhakan ve @TaylanKulacogIu’nu gözaltına almışlar. Gerekçe: Gerek var mı?” paylaşımına bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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