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Gündem Şentop'tan İtalya Başbakanı'na tepki: Çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz
Gündem

Şentop'tan İtalya Başbakanı'na tepki: Çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zatın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 02:08:00 - 2021-04-09 10:25:04
Şentop'tan İtalya Başbakanı'na tepki: Çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zatın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz. Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Temel

Diktatör yok ben ikna oldum Fransa ile kavga bitti şimdi sıra İtalya'ya geldi .
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Ailecek protesto ediyoruz

Bir hafta spagetti ve pizza yemeyeceğiz
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