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Aktüel

Şentop, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulünü değerlendirdi:

"Bugün Meclisimiz, millet vicdanının sesi olarak, Yassıada'daki sözde mahkemenin hukuk alemindeki varlığını ortadan kaldırmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-06-23 23:58:19 -
Şentop, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulünü değerlendirdi:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün Meclisimiz, millet vicdanının sesi olarak, Yassıada'daki sözde mahkemenin hukuk alemindeki varlığını ortadan kaldırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Twitter'dan teşekkür mesajı yayınladı.

TBMM'nin bugün sadece tarihi bir oturum gerçekleştirmekle kalmadığına, aynı zamanda millet hafızasında derin izler bırakan bir karanlık girişimi ve bunların dayandırıldığı sözde kanuni düzenlemeleri yok sayarak, darbeyi ve bu zihniyeti, tarih önünde ve millet vicdanında mahkum ettiğine vurgu yapan Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"27 Mayıs 1960 sonrası uygulamalar, Yassıada'da kurulan sözde mahkeme ve bunun hukukun tüm ilkelerini çiğneyen gayrimeşru sonuçları, esasen milletin vicdanında daima yok sayılmış ve bu sözde mahkeme fiiline ortak olan herkes tarihin en karanlık sayfalarında yerini almıştır. ‬Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının aziz hatırası, en zor zamanlarda bile sessiz çoğunluğun evlatlarına verdiği isimler olarak yaşatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu husustaki destek ve kararlılığı, topraklarımızın güzide bir parçasının, karanlık cinayet ve fiillerle anılmasına razı olmamış, Yassıada, hem ismen hem de darbenin izlerini yok eden mimarisiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülmüştür. Aynı kararlılıkla TBMM tarafından gündeme alınan ve ilgili komisyonda oy birliği ile kabul edilen teklifin ardından, bugün Meclisimiz, millet vicdanının sesi olarak, Yassıada'daki sözde mahkemenin hukuk alemindeki varlığını ortadan kaldırmıştır. Bu kutlu çabada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Meclisimizi, komisyon aşamasından kabule kadar gösterdiği teveccühten dolayı tebrik ediyorum."

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