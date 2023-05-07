Şenol Güneş'ten alkışlanacak Wout Weghorst tercihi!

Adı yeniden Beşiktaş ile anılan Wout Weghorst için Beşiktaş'ta karar verildi. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in aklı tamamen Beşiktaş'ta olan isimlerle yeni sezona başlamak istediği ve Wout Weghorst'u istemediği öğrenildi. İşte detaylar...

Ara transferde Manchester United'dan aldığı teklif sonrası Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Wout Weghorst, Ada'da aradığını bulamadı. Sabah'a göre; United ile Premier Lig'de ağları havalandıramayan Hollandalı golcünün Beşiktaş'a yeniden kiralık gelme durumu olduğu İngiliz basınında yazılıyor. Ancak siyah-beyazlı kulübün düşüncesi bu yönde değil.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN VETO

Teknik direktör Şenol Güneş, Ocak'ta giderek planlarını bozan oyuncuya kapılarını kapatmış durumda. Tecrübeli çalıştırıcının Weghorst'un yeniden alınmasını istemediği ve aklı tamamen Beşiktaş'ta olan isimlerle yeni sezona başlamayı hedeflediği kaydedildi.