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Spor Şenol Güneş: Kazanacağımız maçı koruyamadık
Spor

Şenol Güneş: Kazanacağımız maçı koruyamadık

Letonya ile Türkiye'nin 3-3 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanacağımız maçı koruyamadık. 3-1'den 3-3 bizim için hayal kırıklığı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 00:42:00 -
Şenol Güneş: Kazanacağımız maçı koruyamadık

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından Şenol Güneş, TRT Spor'a konuştu;

"Daha zor maçlardan 6 puan aldıktan sonra böyle bir beraberlik beklemiyorduk. Oyuncularımızın hepsi istedi ama istediklerimizi tam olarak yapamadık. Rakip maçı istediği şekle soktu. Kazanacağımız maçı koruyamadık. 3-1'den 3-3 bizim için hayal kırıklığı. Her geçen dakika oyundan düştük. Sakatlık oldu, yorulanlar oldu. Yavaş oynadık, baskılarımız yeterli değildi. Daha önce yaptığımız doğru işler, bu maçta yoktu. Fiziksel yeterlilik yoktu."

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