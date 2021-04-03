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Spor Şenol Güneş isyan etti: Biz hırsız mıyız?
Spor

Şenol Güneş isyan etti: Biz hırsız mıyız?

TFF'nin Milli Takım kafilesinde bulunan futbolcu ve teknik heyete prim verdiği şeklindeki iddialar tartışmalara neden olmuştu. Teknik direktör Şenol Güneş ve TFF, bu iddiaları yalanladı. Şenol Güneş, bu haberleri çıkaranlara ateş püskürdü ve federasyona çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 11:34:00 -
Şenol Güneş isyan etti: Biz hırsız mıyız?

A Milli Takım'ın Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarından 7 puan çıkarması tüm Türkiye'nin yüzünü güldürürken, ortaya atılan prim iddiaları ise başarıya adeta gölge düşürdü.

Hollanda'yı 4-2, Norveç'i deplasmanda 3-0 yenen ay-yıldızlılar, Letonya ile 3-3 berabere kalırken grupta zirveye yerleşti. Bu başarılı periyodun ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli futbolculara ve teknik heyete toplamda 3 milyon 750 bin euro prim dağıttığı haberleri ortaya atıldı. Hem Şenol Güneş hem de TFF bu iddiaları yalanladı.

"Sanki biz burada sürekli prim peşindeyiz. Hırsız mıyız?''

Sabah gazetesine konuşan Şenol Güneş, şu açıklamaları yaptı; "Sanki biz burada sürekli prim peşindeyiz. Hırsız mıyız? 3 maç oynadık ne primi? Gündemde böyle bir şey yok. Bu başkanın takdiridir. Ben kimseyle görüşmedim. Bu konuyu da bilmiyorum. Hatta başkanı telefonla aradım, ona da söyledim. Bu çocuklar şu an sanki para mı düşünüyor, ayıptır. Bunu kim yaptıysa TFF dava açmalıdır."

''Herhangi bir panik halim yok''

Mukavelesiyle ilgili de konuşan deneyimli hoca, sözleşmesinin devam ettiğini, şartların belli olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı; "Kasımdan sonra 3-5 senelik planlar yapmalıyız. Her mevki için yeni oyuncular bulmalıyız. Topladığımız 7 puana eylül ayındaki maçlarla 7 puan daha ilave edersek çok rahatlarız. Bu önemli bir adım olur. Biz güçlü bir takımız. Ben oyunculara da şunu söyledim; 'Giydiğiniz forma üzerinize çok yakışıyor. Herhangi bir panik halim yok. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Avrupa Şampiyonası'na iyi bir kadro ile katılım sağlayacağız. Tabii ki tek endişem hastalık (Kovid- 19) çünkü son maçta (Letonya) olağanüstü şeyler yaşadık, çok eksildik."

Ligler ne zaman başlayacak?

Şenol Güneş, yeni sezonda liglerin başlangıç tarihiyle ilgili de bilgi verdi ve, "Ağustos ayının 15'inden önce başlamasını ümit ediyorum. İsteğim bu yönde" şeklinde konuştu.

''Meslektaşlarım arasından direkt arayan olmadı''

"Kazandığınız bu maçlardan sonra meslektaşlarınız sizi arayıp tebrik etti mi?" şeklindeki soruya yanıt veren Şenol Güneş, "Tabii ki mesaj atanlar, arayanlar oldukça fazlaydı. Ama kendi meslektaşlarım arasından direkt arayan olmadı.'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ramazan şahin

herhalde yani para almadan oynamazlar
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ali

Şenol Güneş panik olmaman çok normal 2 defa takım küme düştü hesap soran olmadı!!!spor bakanı sonuç ne olursa olsun arkanizdayiz diyor yani problem yok grup sonuncusu bile olabilirsiniz, maksat spor olsun milyon eurolar size kurban olsun!!!!!!!!
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