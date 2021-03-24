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Spor Şenol Güneş: Halkımızın duasıyla kazandık
Spor

Şenol Güneş: Halkımızın duasıyla kazandık

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm halkımızın sinerjisi ve duasıyla maça çıkan oyuncularımızın gayretiyle güzel bir maç olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 23:30:00 - 2021-03-24 23:33:01
Şenol Güneş: Halkımızın duasıyla kazandık

A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne üç puanla başladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan G Grubu ilk maçında Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 15, 35 (penaltıdan) ve 82. dakikalarda Burak Yılmaz ile 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu attı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"Halkımızın duası ve oyuncularımızın gayretiyle kazındık"

Güneş yaptığı açıklamada, "2022'ye giden yolda ilk ve en büyük maçtı bu Hollanda maçı. Moral olarak üst seviyeye geldik. Oyunun gereği neyse onu yaptık. Tüm halkımızın sinerjisi ve duasıyla maça çıkan oyuncularımızın gayretiyle güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Mazeretleri konuşmadan sadece maça odaklandık ve 'Çıkıp en iyisini yapacağız' dedik. Biz her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz, bunu bugün üst seviyede yapan oyuncularımı tebrik ediyorum. Burak ile ilgili bir kelime konuşarak onu tarif etmek mümkün değil. Onun bir hikayesi var. Geçmişi ve bugünüyle anlatılması gereken bir hikayesi var." ifadelerini kullandı.

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