Sen önce paçandaki pisliği temizle!

Buğra Kardan İstanbul

Namusu kadar kefil olduğu belediye başkanlarının hırsızlıkları ve arsızlıkları ortaya dökülen; kurmaylarının vurgunları açığa çıkarılan; kendisinin de Uşak-Antalya-Manisa-Denizli hattında büyük bir rüşvet trafiği yürüttüğü belgelenen YP Genel Başkanı Özgür Özel, çamur siyasetini bırakmıyor. Kendi şaibelerini perdelemek için ifadeye çağrılan eski ABB Başkanı Melih Gökçek’i peşinen suçlu ilan etmekten çekinmeyerek, “Gökçek müebbet almadan hiçbir belediye başkanı bir gün bile hapis yatmamalı” diye yargısız infaza kalktı.

HUKUK AK PARTİ TANIMAZ

Özel’in söylemi demogoji olarak algılanırken, Akit’e konuşan ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, şunları söyledi: “ÖKendi yolsuzluklarını, usulsüzlüklerini, hırsızlıklarını, ahlâksızlıklarını örtmek için Melih Gökçek’i hedef almaktan geri kalmıyorlar. Ama yanılıyorlar. Bir kere hukuk karşısında kimse dokunulmaz değildir. Gökçek’le ilgili bir iddianın dolaşıma sokulmasının ardından tahkikat başlatılmıştır. Demek ki yargı, AK Partili biriyle ilgili iddia ya da iddialara da sessiz kalmıyor. İlgili makamca hakikatlerin anlaşılması için bir adım atıldı. Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek de gerekeni yaptı ve ‘Hodri meydan’ dediler. Hatta ‘Kendimi yargıya emanet ediyorum’ ifadesini kullandı. Esasında herkes böyle tavır koymalı.

KENDİNE GELİNCE SİYASİ

Ama Özel ve arkadaşlarından böyle bir şey gelmedi. Kendi belediyelere yapılan operasyonlar için ‘siyasi’ nitelemesinde bulundular. İstanbul, Uşak, Antalya belediye başkanları... Bunların hangi yönü savunulabilir? Bunlara dönük operasyonların neresi siyasi olabilir? Böyle belediyelerini saran vurgun, rüşvet ağlarını perdeleyemezler. Gökçek’le ilgili konuyu çarpıtmanın da anlamı yok. Yargı devrede. YP’liler bunu anlamalılar. Yargısız infazdan kaçınmalılar. Evvela kendileri adaletten kaçmamalılar hesap vermeliler.”

MASUMİYET KARİNESİ

Avukat Cengiz Ocakçı ise şunları dile getirdi: “Özgür Özel ortada bir şey yokken hakim oldu, savcı oldu, gardiyan oldu. Melih Gökçek’i yargıladı, mahkûm etti. Hem de müebbede mahkûm etti. Tamam da ‘İmamoğlu içeri girmeden, müebbet almadan durum düzelmez’ çıkışında bulunabilir mi? Bulunsun ki mert ve adil olup olmadığını anlayalım. Bu evrede sorulması gereken ise ‘Masumiyet karinesi ne oldu?’ Şu anda onu nereye gizlediler? Herhâlde cebe koydular. Muhtemelen İmamoğlu için kullanacaklar. Gökçek’i peşinen müebbede mahkûm etmek ne demek? Yanında hiç mi aklı başında hukukçu yok? Bunu uyarmıyorlar mı? Üzülmemek elde değil. Kavramları bilmemesi, ileri geri laflar etmesi çok hazin. Umarız, Özel’e hata ettiğini anlatanlar olur.”