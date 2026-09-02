Sevda Türküsev'den tutuklanan sapkın öğretmene tepki: Girdim ne paylaşıyor diye baktım! Ya sen nasıl bir insansın?
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Sosyal medyada 'Fidan Hoca' lakabıyla bilinen ve 'müstehcenlik' suçundan tutuklanan Fidan Atalay'a tepke gösteren Sevda Türküsev, "Instagram'ına girip bakayım dedim. Normal herkese açık profilinde öyle bir müstehcenlik, öyle bir kendini bilmezlik... Abonelere ne paylaşıyor tasavvur edemedim. Ya sen nasıl bir insansın? Özellikle arka taraftan göstermesi 'langır lungur' falan. Devlet hangi birinizle uğraşacak, bilemedim" dedi.
Her hafta toplumsal konular hakkında görüşlerini anlatan Sevda Türküsev, son programında 'Fidan Hoca' lakabıyla tanınan ve sosyal medyada paylaştığı müstehcen içerikler sonrası hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanan sapkın öğretmen Fidan Atalay'a "Sen nasıl bir insansın?" diyerek seslendi.
Öğretmenlerin 'kıyafet düzenlemesi'nin altını çizen Türküsev, sözlerine şöyle devam etti:
"Şimdi biz defalarca öğretmenlerin okullardaki o teşhirci kıyafetlerine dikkat çektik. Neyse bir yaptırım geldi. Bu Fidan Hoca lakaplı kadın okulda mini etek, böyle göbeği gözüken şeyler falan giyiyordu. Neyse sonra kadın böyle bir haber olunca tabii takipçi sayısı arttı, öğretmenlik mesleğini bırakıp abonelik mesleğine döndü ve en son işte tutuklandı.”
NORMALİ BÖYLEYSE ABONELERE NE PAYLAŞIYOR?
“Vallahi suç gelirini aklıyor mu karalıyor mu bilemem ama netice itibariyle şöyle bir normal Instagram'ına girip bakayım dedim. Abonelere ne paylaşıyor tasavvur edemedim.
Normal herkese açık profilinde bile böyle bir müstehcenlik, böyle bir kendini bilmezlik, böyle bir... Ya sen nasıl bir insansın? Ve özellikle arka taraftan göstermesi 'langır lungur' falan.
Ama bir şeye değineceğim. Şimdi bu kadın tutuklandı. Güya bir şarkıcı olan Tuğba Ekinci'nin paylaşımlarına bakın. O da sürekli bu tip paylaşımlar yapıyor Instagram hesabında.
Ya vallahi bu devlet hangisiyle uğraşacak ben anlamış değilim."
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