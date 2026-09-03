Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda

Tekirdağ’ın en kalabalık ilçesi Çerkezköy, belediye yönetimine ilişkin dikkat çeken bir siyasi kulisle gündeme geldi. CHP’den ayrılarak görevine bağımsız devam eden Belediye Başkanı Vahap Akay’ın AK Parti’ye geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan tarafından paylaşılan kulis bilgisinde, Akay’a 15 belediye meclis üyesinin de eşlik edeceği öne sürüldü.

TOPLU KATILIM İDDİASI

Burhan, konuya ilişkin açıklamasında, “Tekirdağ’ın 240 bin nüfuslu en büyük ilçesi Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, 15 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye katılıyor” ifadelerini kullandı.

Akay, AK Parti ve CHP cephesinden iddiayı doğrulayan veya yalanlayan resmî bir açıklama henüz yapılmadı.

BELEDİYE MECLİSİNDE YENİ DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Olası geçişin yalnızca belediye başkanlığı düzeyinde kalmayarak 15 meclis üyesini de kapsaması, iddiayı siyasi açıdan daha önemli hale getirdi.

Katılımın gerçekleşmesi halinde Çerkezköy Belediye Meclisindeki sandalye dağılımı değişecek. Yeni tablo, belediyenin karar alma süreçleri ve meclisten geçirilecek düzenlemeler üzerinde belirleyici olabilecek.

240 BİNLİK SANAYİ İLÇESİ

Yaklaşık 240 bin kişinin yaşadığı Çerkezköy, Tekirdağ’ın önde gelen sanayi ve üretim merkezleri arasında bulunuyor. Nüfusuyla Türkiye’deki çok sayıda ili geride bırakan ilçe, ekonomik ve siyasi ağırlığıyla da öne çıkıyor.

AK Parti’nin 14 Ağustos’taki 25’inci kuruluş yıl dönümü programında üç milletvekili ve yedi belediye başkanının partiye katılmasının ardından, yerel yönetimlerde yeni transferlerin yaşanabileceği iddiaları gündeme gelmişti.