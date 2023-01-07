  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunun adı darbe!

EYT'liler yüzde 30 zam alacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

Kurtlar Vadisi'ne Teşkilat'tan öyle bir isim geliyor ki... İsmi duyanlar kulaklarına inanamadı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay açıklama: Bu duayı okuyanlar evinde altın dolu küp buldu, yastıkların altında...

AK Parti'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

'128 milyar dolar nerede?'kara propagandasının yapıldığı dönemde hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!

Bak sen şu Alman bakanın yaptığına! Oğlunu askeri helikopterle tatile götürdü

Bölgeden petrol fışkırdı! Köylüler şaşkın: Buğday ekiyorduk, petrol çıkmaya başladı

Almanya çıldırdı! Teröristleri öğretmen yapacak

7 Ocak 2002: Mutasavvuf Ahmed Şevki Ergin'in vefatı
Spor Sen ne yaptın Ronaldo! Daha ilk maçtan bunu yaptı...
Spor

Sen ne yaptın Ronaldo! Daha ilk maçtan bunu yaptı...

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferinin ardından takıma katılan yıldız oyuncu, Al Nassr'ın mücadelesini tribünden takip etti. Al Taee ile karşılaşan Al Nassr, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Al Nassr'ın gollerini Anderson Talisca kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısında tribünde yer alan Ronaldo'nun ikinci yarı sahayı terk etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 13:42:00 -
Sen ne yaptın Ronaldo! Daha ilk maçtan bunu yaptı...

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferinin ardından takıma katılan yıldız oyuncu, Al Nassr'ın mücadelesini tribünden takip etti. Al Taee ile karşılaşan Al Nassr, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Al Nassr'ın gollerini Anderson Talisca kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısında tribünde yer alan Ronaldo'nun ikinci yarı sahayı terk etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atmıştı. 37 yaşındaki futbolcu 2.5 yıllık sözleşme karşılığında tam 500 milyon Euro'luk teklife 'evet' demişti. Takımının ilk maçında tribünde yer alan alan Ronaldo, mücadelenin ikinci yarısında tribünü terk etti.

Al Taee ile karşı karşıya gelen Al Nassr sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini eski Beşiktaşlı Anderson Talisca kaydetti. Güzel bir oyun ortaya koyan Al Nassr'da tribünlerde Ronaldo'nun olması dikkat çekti.

Kendisine henüz lisans çıkartılamaması nedeniyle sahada yer alamayan yıldız oyuncu mücadelenin ilk yarısını tribünden takip etti. İkinci yarıda CR7'nin tribünde olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Talisca'nın golünde soyunma odasında olduğu ortaya çıktı. Mücadelenin ikinci yarısında tribünü terk edip salona giden yıldız oyuncu çalışmalarını maçı izlerken sürdürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23