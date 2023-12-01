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Dünya Sen ne yaptın böyle be teyze! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı
Dünya

Sen ne yaptın böyle be teyze! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Yeniakit Publisher
2023-12-01 11:40:00 -
Sen ne yaptın böyle be teyze! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Ugandalı 70 yaşındaki Safina Namukwaya, tüp bebek tedavisiyle ikiz bebek dünyaya getirdi.

Ugandalı 70 yaşındaki Safina Namukwaya, tüp bebek tedavisiyle ikiz bebek dünyaya getirdi.

Uganda’nın başkenti Kampala’daki Uluslararası Kadın ve Doğum Hastanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre bebeklerin biri erkek diğeri kız.

Açıklamada, doğumun sadece bir tıbbi başarı olmadığı, aynı zamanda ‘insan tabiatının gücü ve direncini de ortaya koyduğu’ ifade edildi.

İlk kez anne oldu
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Afrika’da ‘doğum yapan en yaşlı kadın’ olduğu tahmin edilen Namukwaya’nın bir süredir tüp bebek tedavisi gördüğü ve ilk kez anne olduğu belirtildi.

Paylaşımda açıklamalarına yer verilen Namukwaya ise yıllardır anne olamamasından ötürü çevresindekiler tarafından ‘küçümsendiğini’ söyledi.

Anne Namukwaya ve bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

 

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