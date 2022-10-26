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Dünya Sen kim ‘Cihad’ kim! Kukla Kadirov hiç bu kadar saçmalamamıştı
Dünya

Sen kim ‘Cihad’ kim! Kukla Kadirov hiç bu kadar saçmalamamıştı

Rusya-Ukrayna savaşında Putin'in yanında saf tutan Çeçenistan'ın lideri Ramazan Kadirov, "cihad" ettiklerini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 17:56:00 - 2022-10-26 18:12:47

 Yeniakit.com.tr 

Rusya'nın kuklası Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ukrayna'ya ilişkin açıklamada bulundu.

Kadirov, Putin ile saf tuttukları savaşı "cihad" olarak değerlendirdi.

Sen kim "cihad" kim!

Kadirov, Ukrayna'nın Çeçenistan toprağı olduğunu söylediği açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna'nın tamamı bizim toprağımızdı. Sınıra gelen Amerikan askerleri varmış. Erkekseniz karşımıza çıkarsınız.

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