Sen iste Simonetta, İsviçreli yağmur suyunda da yıkanır! Avrupa 'Orta Çağ'a geri dönüyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa kıtasında kendisini enerji alanında da hissettirdi. Rus doğal gazına bağlı olan birçok Avrupa ülkesi, enerji krizi ile yüzleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" sözleri, Avrupa'da enerjiye yönelik endişeleri artırdı.

İsviçre'de yaşanan gelişmelerin ardından enerji tasarrufu noktasında ortaya atılan öneriler dikkat çekti.

"Birlikte duş alın"

İsviçre medyasında çıkan haberlere göre; ülkenin Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga, bireyleri ve işletmeleri, kaynakları tasarruflu kullanmaya davet etti.

Bakan Sommaruga, vatandaşlara birlikte duş almalarını tavsiye etti. Ayrıca elektronik cihazların ve ışıkların gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi.