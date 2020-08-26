Selman gizli görüşme deşifre olunca Washington ziyaretini 'korkudan' iptal etti

Cemal Kaşıkçı cinayetinde başsorumlu olarak gösterilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Washington ziyaretini iptal ettiği öğrenildi. Selman’ın bu kararı ABD’de İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile yapacağı gizli görüşmenin deşifre olmasından sonra aldığı kaydedildi.

En son 2018 yılında ABD’ye giden Selman, Cemal Kaşıkçı cinayetinde baş sorumlu olarak gösterildiği için 2 yıldır ABD’ye gitmiyor.

Korkudan iptal etti

David Hearst, Londra merkezli basın kuruluşu Middle East Eye'de yayınlanan yazısında Suudi Veliaht Prensi’nin 31 Ağustos Pazartesi günü ABD’ye gerçekleştireceği ziyarette İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile görüşeceğini ancak buluşmanın deşifre olmasının ardından planın iptal edildiğini belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana Batı yanlısı ve reformist bir tablo çizen Selman, İstanbul’da Suudi kitalık katilleri tarafından vahşice öldürüren Cemal Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu olarak gösteriliyor. Vahşetin ardından eleştirilen hedefi haline gelen Selman’a Avrupa ve ABD’de de ciddi tepki var.