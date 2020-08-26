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Dünya Selman gizli görüşme deşifre olunca Washington ziyaretini 'korkudan' iptal etti
Dünya

Selman gizli görüşme deşifre olunca Washington ziyaretini 'korkudan' iptal etti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ABD’de İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile yapacağı gizli görüşme deşifre olunca ziyareti iptal ettiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:53:00 - 2020-08-26 10:55:49
Selman gizli görüşme deşifre olunca Washington ziyaretini 'korkudan' iptal etti

Cemal Kaşıkçı cinayetinde başsorumlu olarak gösterilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Washington ziyaretini iptal ettiği öğrenildi. Selman’ın bu kararı ABD’de İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile yapacağı gizli görüşmenin deşifre olmasından sonra aldığı kaydedildi.

En son 2018 yılında ABD’ye giden Selman, Cemal Kaşıkçı cinayetinde baş sorumlu olarak gösterildiği için 2 yıldır ABD’ye gitmiyor.

Korkudan iptal etti

David Hearst, Londra merkezli basın kuruluşu Middle East Eye'de yayınlanan yazısında Suudi Veliaht Prensi’nin 31 Ağustos Pazartesi günü ABD’ye  gerçekleştireceği ziyarette İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile görüşeceğini ancak buluşmanın deşifre olmasının ardından planın iptal edildiğini belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana Batı yanlısı ve reformist bir tablo çizen Selman, İstanbul’da Suudi kitalık katilleri tarafından vahşice öldürüren Cemal Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu olarak gösteriliyor. Vahşetin ardından eleştirilen hedefi haline gelen Selman’a Avrupa ve ABD’de de ciddi tepki var.

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Yorumlar

memleketim

bu arap halkı değil liderleri abd kuklası petrol parasını ona aktarıyorlar halk bunları sevmez Türkiye ile arapların arası bozuk olsun diye avrupa ve abd içerdeki adamları ile devamlı çalışıyor.bizim halkımızıda arap düşmanı yapmaya çalışıyorlar.oysa liderleri kukla olmasa arap petrol sermayesi Türkiyeye aksa yatırımları ve turistleri müthiş gelir olur.aramızı araplarla bozan avrupa ing.ve fransa onlara kulüplerini bile satıyor oralarda şirketler kurdurup iyi maaşlara vatandaşına iş sağlıyor.içimizdeki hainlerde vay araplar toprak almış vay otel açmış algı yapıyorlar bu dış güçlere hizmet ediyor.uyanık olalım oyunları görelim
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Bambam

Bir avuç İsrail Yahudisi otadogu ve tüm müslüman alemini kasıp kavuruyor.ummet birleşip bu terör devletini ortadan kaldırması gerek
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