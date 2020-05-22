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Selda Bağcan'dan İzmir'deki provokasyona ilişkin açıklama

İzmir'de bazı cami hoparlörlerinden Yuh Yuh şarkısının çalınması sonrası Selda Bağcan yaptığı açıklamada, "Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!'' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 05:04:00 -
Selda Bağcan'dan İzmir'deki provokasyona ilişkin açıklama

İzmir'de geçtiğimiz gün yaşanan "Çav Bella"lı sabotajla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, dün akşam üzeri de yine ezan sistemine sızılan bazı camilerden Selda Bağcan'ın 'Yuh yuh' şarkısı çalındı.

İzmir Müftülüğü, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada olayın adli mercilere iletildiğini, merkezi ezan sistemine geçici süre ara verildiğini açıkladı. İzmir'de sabotajlar sürüyor! Bu kez de 'Selda Bağcan' şarkıları çaldılar...İzmir'de sabotajlar sürüyor! Bu kez de 'Selda Bağcan' şarkıları çaldılar...

Yaşanan provokasyona şarkısı alet edilen sanatçı Selda Bağcan'da yaşanılan olaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Yaşanılan olayın provokatif bir eylem olduğunu belirten Bağcan şu ifadeleri kullandı;

''İzmir’de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!''

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