Selçuk Özdağ AK Parti'den ihraç mı edildi? Selçuk Özdağ kimdir?

Selçuk Özdağ AK Parti'den ihraç mı edildi? Son dakika haberi Selçuk Özdağ AK Parti'den ihraç mı edildi? sorusunu akıllara getirdi. AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kurulu sevkine oy birliğiyle karar verildi. İşte ayrıntılar...

Son dakika gelişmesine göre AK Parti MKYK'da Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın kesin ihracı istendi. AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle merkez disiplin kurulu sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Selçuk Özdağ kimdir?

7 Ağustos 1958'de Konur’da dünyaya geldi. Babasının adı Halil, annesinin adı Hatice’dir.

İlk ve orta öğretimini Ankara İncirli İlköğretim Okulu ve Ankara Gazi Lisesi’nde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisi mezunu olan Selçuk Özdağ, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında 1997 yılında yüksek lisans, 2003 yılında da doktora eğitimini tamamladı. 2012 Yılında ise Doçent oldu.

Çalışma hayatına 1987 yılında başlayan Selçuk Özdağ milletvekili seçildiği 2011 yılına kadar çeşitli kurumlarda çalıştı.

Gençlik yıllarından itibaren sürekli siyasetin ve sosyal çalışmaların içerisinde bulunan Doç. Dr. Selçuk Özdağ’ın 1975 yılında genç bir üniversite öğrencisi olarak Manisa Ülkü Ocaklarında başlayan siyasi faaliyetleri, kuruluşunda etkin rol aldığı Büyük Birlik Partisinin çeşitli kademelerinde 17 yıl boyunca devam etmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatından sonra BBP’den istifa etmiştir.

12 Eylül 2010 referandumunda Evet oyu için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Selçuk Özdağ, AK Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühleriyle 11 Haziran 2011 seçimlerinde 24. Dönem Manisa Milletvekili seçilmiştir.

Bu dönem içerisinde TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği , TBMM Çevre Komisyonu Üyeliği, TBMM Darbeleri İnceleme, Araştırma Komisyonu Üyeliği, TBMM Soma Maden Kazalarını Araştırma Komisyonu Üyeliği, TBMM Türkiye Macaristan ve Türkiye Kostarika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Vekilliği, TBMM Türkiye Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AK Parti Denizli İli Koordinatör Milletvekilliği, 2013 - 2014 AK Parti Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı, 2013 - 2014 AK Parti Genel Merkez Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde 26. Dönem Manisa Milletvekili olarak yeniden TBMM’ye giren Selçuk Özdağ, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilmiştir.

Kongre sonrası yapılan ilk MKYK toplantısında ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Halen bu görevine devam eden Selçuk Özdağ’ın yayınlanmış 5 adet kitabı ve çok sayıda makalesi mevcuttur.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu Öğreticiliğinden emekli olan Huriye Özdağ ile evli olan Doç. Dr. Selçuk Özdağ, iki kız çocuğu babasıdır.