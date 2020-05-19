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Gündem

Selçuk Bayraktar’dan ‘19 Mayıs 1919’ mesajı!

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:26:00 -
Selçuk Bayraktar’dan ‘19 Mayıs 1919’ mesajı!

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Selçuk Bayraktar,

‘#19Mayıs1919’daki Tam Bağımsızlık azmine bugün #MilliTeknolojiHamlesi idealiyle sahip çıkıyoruz. İstiklal mücadelemizin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyorum.’ İfadelerine yer verdi.

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Yorumlar

191919

Selçuk; o işlere artık prof. dr. ahmet tavikoğliyan bakıyo, sen bırak uçak yap boşver..
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