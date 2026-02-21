Selami amcanın hikâyesi Ramazan kampanyasına ilham oldu

Ramazan ayı için hazırlanan kampanya filmi, Aksaray Gözlükuyu köyünde 15 yıldır tek başına yaşayan Selami Salman’ın yaşamından ilhamla hazırlandı. Kızılay, bu Ramazan’da da tüm Türkiye ile birlikte tek başına yaşayanlar, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu içten bir biçimde izleyicilerle paylaştı.

SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında insani yardımlar, sosyal destek programları, kan bağışı organizasyonları ve uluslararası insani diplomasi faaliyetleriyle her yıl milyonlarca insana ulaşan Türk Kızılay, Ramazan kampanyası filmini yayımladı. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus oranının %11,1'e yükseldiği, yalnız yaşayan kişi sayısının 5,5 milyonu geçtiği Türkiye’de sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi için aşevleri başta olmak üzere pek çok çalışma yürüten Kızılay, kampanya filminde de bu ihtiyacı görünür kıldı.

SELAMİ AMCANIN EVİNDE ÇEKİLDİ

“Bu Ramazan’da da Bir Başına Olanların Yanı Başındayız” sloganıyla hazırlanan film, Aksaray Hasan Dağı eteklerindeki Gözlükuyu köyünde 15 yıldır tek başına yaşayan Selami Salman’ın gerçek hayat hikâyesinden ilham aldı. Gözlükuyu köyünde Selami amcanın evinde çekimleri yapılan film, Kızılay gönüllülerinin Ramazan kapsamında köye yaptığı ziyaret üzerinden paylaşma ve yan yana durma ruhunu sade ama etkileyici bir anlatımla izleyicilerle buluşturuyor.

İŞTE O DUYGULANDIRAN HİKÂYE

Selami Salman’ın Ramazan kampanyasına ilham olan hikâyesi şöyle: 1991 yılına kadar 180 hanenin yaşadığı Gözlükuyu köyü, susuzluk nedeniyle alınan bir kararla Dölek mevkisine taşındı. Köyün sakinleri yeni yerlerinde yeni bir yaşama başlarken, geçmişinden ve anılarından kopmak istemeyen Selami Salman ile eşi köyde kalmayı tercih etti. Ancak Selami Salman 15 yıl önce eşini kaybetti. Şehirde yaşayan yedi çocuğu ve 15 torunu olmasına rağmen köyden ayrılmak istemeyen Salman, 15 yıldır Gözlükuyu’nun tek sakini olarak yaşamını sürdürüyor. Günlük yaşamını kendi imkânlarıyla devam ettiren Selami amca, her sabah günün ilk ışıklarıyla uyanıyor. Sonrasında odununu kırıyor, çeşmeden suyunu taşıyor, sobasını yakıp, çayını demliyor. Kış aylarında yollar karla kapandığında ekmeğini kendi yapıyor, günlük ihtiyaçlarını kendi emeğiyle karşılıyor. ‘Ben bu köyde doğdum, bu köyde de öleceğim’ diyen Selami Salman, Gözlükuyu’nun tek sakini olmaya devam ediyor. Köyde zaman zaman ziyaretçilerini ağırlayan Selami amcanın kapısını çalan Kızılay Aksaray Şubesi yetkilileri de ihtiyaçları konusunda her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

HAYIRSEVERLER İÇİN BİRÇOK BAĞIŞ KANALI MEVCUT

Türk Kızılay, bu Ramazan’da 1,8 milyar TL destekle yurt içi ve yurt dışında 7,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Hayırseverler Kızılay’ın Ramazan yardımlarına zekât, fitre, fidye, yurt içi ve yurt dışı gıda yardımı, iftar sofrası ve bayramlık seçenekleriyle katkı sunabiliyor. Bağışlarını Kızılay’a yapmak isteyenler ‘fitre’, ‘fidye’, ‘iftar’ ve ‘sahur’ yazıp 1877’ye gönderebiliyor. Aşevlerine destek olmak isteyenler 240 TL öğün bedeli ve katları olacak şekilde katkı sunabilirken, dileyen yardımseverler 2000 TL’lik bağışla bayramlık desteği verebiliyor. Ayrıca kizilay.org.tr internet sitesi üzerinden, kolay bağış uygulamasından, tüm bankalardan, mobil bankacılıktan, şubeler ve temsilcilikler aracılığıyla ya da 168 çağrı merkezini arayarak da Kızılay’a bağış ulaştırmak mümkün.