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Gündem Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan tepki çeken mesaj: Sana başarılar diliyorum
Gündem

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan tepki çeken mesaj: Sana başarılar diliyorum

Terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Hollanda'da İşçi Partisi'nden milletvekilliğine aday olan Kati Piri'ye destek mesajı yayınladı. Başak Demirtaş, bu mesajıyla Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi terör destekçilerinin serbest kalmaları için sürekli çağrı yapan Kati Piri'ye olan borcunu da ödemiş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 18:06:00 -
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan tepki çeken mesaj: Sana başarılar diliyorum

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Twitter sayfasından tepki çeken bir videolu mesaj yayınladı.

Demirtaş, mesajında Kati Piri'ye desteklerini iletti ve "Merhaba Sevgili Kati, bugüne kadar Avrupa Parlemantosu'nda Selahattin ve arakdaşları için yaptığın etkili çalışmaların için insan hakları alanında yürüttüğün mücadele için dostluğun için dayanışman için sana çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Kati, Hollanda seçimlerinde aday olman çok sevindirici. Sana başarılar diliyorum. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle kendine çok iyi bak." diye konuştu.

Kati Piri: Çağrı yapmaya devam edeceğim

Kati Piri de bu mesajı paylaşarak "Sevgili Başak, Arkadaşlığınız ve nazik sözleriniz için teşekkür ederiz! Türkiye'de insan hakları mücadelesine devam edeceğim ve serbest bırakılması için çağrı yapmaya devam edeceğim" ifadeleriyle karşılık verdi.

Terör destekçisi Kati Piri!

Bir dönem Avrupa Parlamentosu üyesi olan ve şu anda ülkesi Hollanda'da İşçi Partisi'nden milletvekilliğine aday olan Kati Piri, Türkiye aleyhine çok sık konuşan bir isim. Daha önce Türkiye'ye gelerek Başak Demirtaş'la görüşen Piri, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi terör destekçisi isimlerin serbest kalmaları için Türkiye aleyhine çalışmalar yürütmesiyle biliniyor.

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Yorumlar

Deli İbo

Boşuna dememişler derviş dervişi Tekke'de, hacı hacıyı Mekke'de, ... ...yide kenefte bulurmuş. İki .... ağızlı vatan haini Ermeni sevicileri birbirlerine laf ile mas.....siyon yapıyorlar.
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Vatandaş

Bizde hapiste curuyecek olan demirtasa sonsuz başarılar diliyoruz. Keyfini çıkarsın.
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