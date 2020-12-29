Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HDP'li Selahattin Demirtaş ile ilgili tahliye isteyen skandal kararının yankıları devam ediyor.

İki yüzlü bir politika sergileyn AİHM, Türkiye'nin sık sık içişlerine müdahil olmasıyla biliniyor.

Nurettin Demirtaş, omuza aldığı keleşle askere kurşun sıkmak için planlar yaparken anne Sadiye Demirtaş'tan ilginiç açıklamalar geldi.

Sadiye Demirtaş, "Şimdi de tutturmuşlar Selahattin teröristtir. Benim çocuklarım terörist değil. Benim çocuğumu rehin almışlar, koymuşlar cezaevine. Benim çocuğum hiç terörist olur mu?" diyerek skadal bir çıkışta bulundu.

DTP’nin eski Genel başkanıyken siyasetten vazgeçerek dağa çıkan ve PKK/KCK’nın eğitim ve istihbarat sorumlusu olan, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Şiar kod adlı Nurettin Demirtaş, şu sıralarda dağda alçak planları yürütmeye devam ediyor.

Anne Demirtaş, Nurettin Demirtaş'ın küstah faaliyetlerini hatırlayamayarak oğullarının 'sudan çıkmış akbalık' olduğunu öne sürdü.

Yakalanan teröristin itirafı

Geçtiğimiz aylarda, Şırnak'ta yakalanan terörist M.O, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, Nurettin Demirtaş'ın kod adının "Şiyar" olduğunu belirterek, "Kod adını 'Şiyar Demirtaş' olarak bilirim. Bu kişi terör örgütü içinde 'Mazlum Doğan' akademisinde örgüt mensuplarına ideolojik eğitim verir. M-16 marka silah taşır. Hala aynı akademide faaliyet yürüttüğünü biliyorum." dedi.