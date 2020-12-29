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Gündem Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere terör mağduru anneden tepki
Gündem

Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere terör mağduru anneden tepki

Diyarbakır HDP İl Binası önünde eylem yapan terör mağduru bir anne Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü isteyenlere tepki göstererek dağa kaçırılan kızı için, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorlar. Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylan'ım da bu ülkede öğretmen olacaktı." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 20:08:00 -

PKK tarafından dağa kaçırılan evladı için HDP il binası önünde nöbet tutan anne, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenmesine sitem ederek, "Benim küçük kızımın özgürlüğü nerede?" dedi.

Diyarbakır anneleri, aylardır HDP İl Binası önünde PKK tarafından dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutuyor. Bu zamana kadar birçok aile evladına kavuşurken HDP'ye tepkiler de dinmiyor.

Hüzünlü ve gergin bekleyişin devam ettiği eylemlerde zaman zaman aileler, sinirlerine hakim olamıyor.

Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere tepki

Evladı PKK tarafından dağa kaçırılan bir anne de HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik özgürlük çağrıları yapılmasına tepki gösterdi.

Acılı anne, evladına kavuşamadığı için duyduğu üzüntüyle HDP İl Binası önünde elini havaya kaldırarak, "Benim küçük kızım için kim özgürlük isteyecek?" dedi.

"Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede?"

Evladına kavuşmak isteyen anne, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorlar. Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylan'ım da bu ülkede öğretmen olacaktı. O küçücük çocuklara eğitim verecekti." ifadelerini kullandı.

 

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