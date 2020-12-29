Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere terör mağduru anneden tepki

PKK tarafından dağa kaçırılan evladı için HDP il binası önünde nöbet tutan anne, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istenmesine sitem ederek, "Benim küçük kızımın özgürlüğü nerede?" dedi.

Diyarbakır anneleri, aylardır HDP İl Binası önünde PKK tarafından dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutuyor. Bu zamana kadar birçok aile evladına kavuşurken HDP'ye tepkiler de dinmiyor.

Hüzünlü ve gergin bekleyişin devam ettiği eylemlerde zaman zaman aileler, sinirlerine hakim olamıyor.

Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere tepki

Evladı PKK tarafından dağa kaçırılan bir anne de HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik özgürlük çağrıları yapılmasına tepki gösterdi.

Acılı anne, evladına kavuşamadığı için duyduğu üzüntüyle HDP İl Binası önünde elini havaya kaldırarak, "Benim küçük kızım için kim özgürlük isteyecek?" dedi.

"Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede?"

Evladına kavuşmak isteyen anne, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorlar. Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylan'ım da bu ülkede öğretmen olacaktı. O küçücük çocuklara eğitim verecekti." ifadelerini kullandı.