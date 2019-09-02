Selahattin Demirtaş tahliye oldu Selahattin Demirtaş serbest mi bırakılacak?

Selahattin Demirtaş tahliye oldu. Haberin ardından Selahattin Demirtaş serbest mi bırakılacak? sorusu akıllara geldi. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğu davadan tahliye kararı çıktı. Peki Selahattin Demirtaş serbest mi bırakılacak?

Selahattin Demirtaş serbest mi bırakılacak?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davada savunmasını tamamladığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Edirne'deki cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş ile telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, avukatları ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyetince, önceki ara karar gereği duruşma salonunda hazır edilmesi için müzekkere yazılan Demirtaş’ın sağlık sorunları gerekçesiyle hazır bulundurulmadığı ve avukatlarının mazeret dilekçesi göndererek duruşmaya katılmadığı bildirildi.

Sanık Demirtaş, avukatlarının hazır olmadığını belirterek, savunmasını hazırlayabilmesi için süre verilmesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bu aşamada yargılamaya ilişkin diyeceğinin bulunmadığını kaydederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Demirtaş, mütalaanın gerekçesiz olduğunu ileri sürerek, tahliyesine yönelik talebinin olmadığını söyledi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının gerekçe göstermeden mazeret dilekçesi verdikleri gerekçesiyle bu taleplerinin kabul edilmediğini ve henüz savunma yapılmayan 4'üncü, 5'inci, 8'inci ve 11'inci fezlekeler hakkında davanın sürüncemede bırakılmaması adına sanığın savunmasını yapmış sayılmasına hükmedildiğini bildirdi.

Heyet, Demirtaş'ın savunmasını yapmış olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine oy birliğiyle karar verdi.

Kararın ardından Demirtaş, "Hükümlü olduğum için şimdilik cezaevindeyim. Adil yargılanma için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl 8 ay hapse mahkum edilmiş, karar, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunmuştu. Bundan dolayı Demirtaş cezaevinden çıkamayacak.

Davanın görülmesine 7-8 ve 9 Ocak 2020'de devam edilecek.

10 Nisan 1973 tarihinde Elâzığ'da dünyaya geldi. 1990 senesinde liseden mezun oldu.

1991 senesinde İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ni kazanmasına rağmen 1993 senesinde sınavlara tekrar girmiştir.

Bunun neticesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmıştır. Mezun olduktan sonra henüz siyasete atılmadan evvel serbest avukatlık ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şubesinde yöneticilik yapmıştır.

2006 senesinde Roj TV’de bir tartışma programına telefonla katılan Demirtaş, hapiste bulunan terör örgütü pkk lideri baş terörist Öcalan için “Kürt sorununun çözümünde rolünün değerlendirilmesi gerekir” demiş, bunun sonucunda hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma açılmıştır. 2010 senesinde sonuçlanan davada kendisi 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak mahkeme ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ karar vererek, Demirtaş’ın 5 yıl boyunca denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasını kararlaştırdı.

2007-2008 yılları arasında Demokratik Toplum Partisi'nde görev alan Demirtaş, 2008-2014 yılları arasında Barış ve Demokrasi Partisi'nde görev almıştır.

2012 senesinde daha geniş kitleler üzerinde propaganda yapma amacı güden hdp'ye geçti, hdp ile bdp kadroları beraber hareket etmeye başladı. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, hdp eş genel başkanı seçildi.

2014 senesinin Ağustos ayında, Türkiye'de ilk defa halkın seçimiyle gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimlerine girdi ve 3. oldu.

Türkiye'de siyasi açıdan etkin olduğu ilk günden itibaren pkk'yı ve öcalan'ı savunan demirtaş, partisine yapılan terör operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Cumhuriyet'i ve TBMM'yi alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak, terör örgütü PKK propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefet, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kanunlara uymamaya tahrik, kamu görevlisinin aleyhine iftira, suç işlemeye tahrik ve suç işlemeye azmettirme, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suçlarından dolayı halen Edirne F Tipi Cezaevi'ndedir.