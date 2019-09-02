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Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu?

Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu? sorusu son dakika olarak gündemde yerini aldı.HDP'nin eski Eş Genel BaşkanıSelahattin Demirtaş bir süredir cezaevindeydi. Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu?

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:39
Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu?

Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu? sorusu son dakika olarak gündemde yerini aldı. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bir süredir cezaevindeydi. Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu?

Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu? 

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara'da tutuklu yargılandığı davada tahliye kararı verildi, ancak hakkında kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hüküm olduğu için çıkamayacak.

HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana davanın duruşmasında Demirtaş'ın tahliye edildiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:39
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