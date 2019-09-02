Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğu davadan tahliye kararı çıktı.02 Eylül 2019 Pazartesi 16:27
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara'da tutuklu yargılandığı davada tahliye kararı verildi, ancak hakkında kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hüküm olduğu için çıkamayacak.
HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana davanın duruşmasında Demirtaş'ın tahliye edildiğini açıkladı.
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