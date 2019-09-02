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Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğu davadan tahliye kararı çıktı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:27
Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara'da tutuklu yargılandığı davada tahliye kararı verildi, ancak hakkında kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hüküm olduğu için çıkamayacak.

HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana davanın duruşmasında Demirtaş'ın tahliye edildiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:27
  1. Ankara
  2. HDP

YORUM YAZ

  • Şerif HasanŞerif Hasan31 dk önce
    Bu haramzade karısı ile birlikte devletten maaş alıp, teröre ve İsraile köpeklik yapsınlar. Buna ödenen maaşa, yediği ekmeğe yazık.
  • EymanEyman35 dk önce
    Müslüman oğlu Gavur, Allah, Yasin Börü'nün ahını o alçağın burnundan çıkarsın. Allah Silho'yu ıslah etsin; ıslah olmayacaksa ki umudum yok, Allah onu kahretsin.
  • Ayhan sırma Ayhan sırma 40 dk önce
    Bu sözde kendine kürt (çoğu kürt kardeşimizi tenzih ederim çok kaliteli kürt kardeşlerimiz var) diyen hain adamın elinde bir çok kürt kardeşlerimizin masumun kanı var nasıl çıkar

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