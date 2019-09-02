Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğu davadan tahliye kararı çıktı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara'da tutuklu yargılandığı davada tahliye kararı verildi, ancak hakkında kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hüküm olduğu için çıkamayacak. HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana davanın duruşmasında Demirtaş'ın tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

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