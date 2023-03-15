Sel suları TIR'ı böyle devirdi! O anlar kamerada...

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Şanlıurfa ve çevre illerde sele neden oldu. Yollar kapanırken bir çok araç sel nedeniyle sürüklendi. Kurtarma ekipleri selde mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu.

Öte yandan sel sularına kapılan bir TIR yuvarlanarak dereye düştü. O anlar ise kameraya anbean böyle yansıdı.

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