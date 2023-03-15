Sel suları TIR'ı böyle devirdi! O anlar kamerada...
Şanlıurfa'da, dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Sel sularına kapılan bir TIR yuvarlanarak dereye düştü. O anlar kameraya anbean böyle yansıdı.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Şanlıurfa ve çevre illerde sele neden oldu. Yollar kapanırken bir çok araç sel nedeniyle sürüklendi. Kurtarma ekipleri selde mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu.
Öte yandan sel sularına kapılan bir TIR yuvarlanarak dereye düştü. O anlar ise kameraya anbean böyle yansıdı.
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