Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni hicri yılımız mübarek olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum.
Yeni hicri yılımız mübarek olsun."