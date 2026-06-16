  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve İran anlaşması yürürlükte! Trump ve Kalibaf imzaladı! Vatan hainlerine büyük operasyon! "3 bin 696 kişi yakalandı" diyerek duyurdular 25 yeni il kurulacak mı? DMM'den jet hızında açıklama Taner de Murat gibi ihya olmuş! Ekrem’e dokunan yaşamış! Hainlerin sinsi tuzağı bu kez o kampı hedef aldı! Canlı bomba dehşetinde kahreden haber geldi! Demirtaş’tan küçük ‘Selahattin Demirtaş'a mektup: Özgür günlerde görüşürüz! Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin! AK Partili Açıkkapı'dan 13 tavuk şirketine kayyım açıklaması: Muhalefet korku pompalıyor, şirketlere el konulmadı! İçişleri Bakanı: CHP'li belediyeler işi yokuşa sürse de yıl başına kadar sokakta köpek kalmayacak! ABD ve Kanada resmen kriz çıkarttı! Dünya Kupası’na "vize" gölgesi
Gündem İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bazı yapıların ruhsat projelerine aykırı şekilde inşa edildiğini tespit etti.

İMAMOĞLU İNŞAAT FİRMASI MEVZUATA AYKIRI BİNALARI YAPMIŞ, BELEDİYE İSKAN VERMİŞ

 

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında, İmamoğlu inşaat firmasının yapı müteahhitliğini üstlendiği 4 farklı ada ve parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu belirlendi.

 

BELEDİYE USULSÜZ İSKAN VERMİŞ

Yapılan incelemelerde, söz konusu yapılara Beylikdüzü Belediyesi tarafından tüm bu aykırılıklara rağmen Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiği ortaya çıktı.

 

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 16 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Giresun ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

Antalya merkezli 27 ilde operasyon
Antalya merkezli 27 ilde operasyon

Gündem

Antalya merkezli 27 ilde operasyon

34 il merkezli ‘Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' operasyonu 293 gözaltı
34 il merkezli ‘Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' operasyonu 293 gözaltı

Gündem

34 il merkezli ‘Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' operasyonu 293 gözaltı

Vatan hainlerine büyük operasyon! "3 bin 696 kişi yakalandı" diyerek duyurdular
Vatan hainlerine büyük operasyon! "3 bin 696 kişi yakalandı" diyerek duyurdular

Gündem

Vatan hainlerine büyük operasyon! "3 bin 696 kişi yakalandı" diyerek duyurdular

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Gündem

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23