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Sehven ne demek?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hafta sonu '500 bin ton' beton döküldüğü iddiasında bulundu. İmamoğlu, gelen tepkilerin ardından ise '500 bin ton' ifadesinin sehven yazıldığını ileri sürdü. Peki sehven ne demek? Sehven ne anlama gelir? İşte yanıtı...

2020-04-19 23:12:00 - 2020-04-19 23:14:53
Sehven ne demek?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da hafta sonu 500 bin ton asfalt döküldüğünü iddia etti. Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan İmamoğlu, "Düzeltme; asfalt çalışması paylaşımındaki '500 bin ton' ifadesi sehven yazılmıştır. Sadece bu hafta sonu 5000 ton asfalt serimi yapılmıştır. 2020 yılı hedefimiz 1 milyon 200 bin tondur. Bizi bu maddi hata için uyaran tüm dostlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun savunmasının ardından Sehven ne demek?, Sehven nedir? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Peki sehven ne anlama geliyor? İşte cevabı...

Sehven nedir?

Sehven; yanılarak, yanlışlıkla anlamlarına gelmektedir.

İBB'nin röportajı ortaya çıktı! 'Bu da mı sehven İmamoğlu?'
İBB'nin röportajı ortaya çıktı! 'Bu da mı sehven İmamoğlu?'

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İBB'nin röportajı ortaya çıktı! 'Bu da mı sehven İmamoğlu?'

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