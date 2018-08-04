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Şehit muhtar Mete Sertbaş'ın babası ebedi yolculuğuna uğurlandı

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit edilen muhtar Mete Sertbaş'ın dün vefat eden babası Eyüp Sertbaş, Üsküdar'da kılınan cenaze namazının ardından ebedi yolculuğuna uğurlandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:46
Şehit muhtar Mete Sertbaş'ın babası ebedi yolculuğuna uğurlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit edilen muhtar Mete Sertbaş'ın dün vefat eden babası 82 yaşındaki Eyüp Sertbaş, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Sertbaş'ın cenaze törenine, ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katılırken, yakınları, taziyeleri burada kabul etti. Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından Eyüp Sertbaş'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Erzincan'da 23 Temmuz'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 82 yaşındaki şehit babası Eyüp Sertbaş, dün hayatını kaybetmişti.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:46
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