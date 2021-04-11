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Spor Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Sekin milli takıma seçildi
Spor

Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Sekin milli takıma seçildi

İzmir'de 4 yıl önce hain terör saldırısında kahramanca şehit düşen Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Futbol Milli Takımı'na seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 13:27:00 -
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Sekin milli takıma seçildi

İzmir'de 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki Burak Tolunay, ikinci kez ay-yıldızlı formayı terletecek.

Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen altyapı oyuncumuz Burak Tolunay Sekin'e güveniyor ve yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Yorumlar

1905

bravooo şehitlerimizin arkada kalanlarına sahip çıkmak hepimizin görevi kutluyorum o şehidin oğlunada hayatı boyunca başlar diliyorum hayırlı uğurlu olsun inşaAllah
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Yunus

Maşallah. Yakışır aslan parçasına. O bize babasından emanet. Allah rahmet eylesin
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