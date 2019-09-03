Şehit Bayram Ali Öztürk kabri başında anılacak: Onun davasına bakan iki hakim de FETÖ'cü çıktı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

13 yıl önce İsmailağa Camii'nde uğradığı bıçaklı saldırı ile şehadet makamına ulaşlan Bayram Ali Öztürk Hoca, vefatının sene-i devriyesinde kabri başında anılacak. Saat 17:30'da Edirnekapı Şehitliği'nde yapılacak etkinliğe Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak ile İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Mahmud Eren, Fatih İmdat, Ömer İslam ve Ahmet Aybar da katılacak.

Bayram Ali Öztürk Hoca'nın şehadetine ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Müdafaa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren, Bayram Hoca'nın katillerinin 13 yıldır bulunamadığını belirterek şunları söyledi:

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Dinler Arası Diyalog' projesine yapmış olduğu keskin reddiyeler sebebiyle adından sıkça söz ettiren, üniversite mezunu, 5 Dil bilen, Şehit olduğunda arkasında 28 bin cilt kitap bırakan, Mahmud Efendi Hazretleri'nin deyimi ile tam bir 'ayaklı kütüphane' olan Bayram Ali Öztürk'ün İsmailağa Camii Mihrabında Şehit edilişinin üzerinden 13 yıl geçti. Onun şehadetine ilişkin sır perdesi hala aralanamadı.

'Davaya bakan iki isim de FETÖ'cü çıktı'

Davaya ilk bakan isim olan Süleyman Pehlivan FETÖ mensubu olduğu gerekçesi ile İzmir'de tutuklanırken daha sonra davayı devralan Cihan Kansız ise FETÖ firarisi olarak aranıyor. 13 Yıldır soruşturma aşamasından mahkeme aşamasına geçilemedi. Hrant Dink'in bile failleri bulundu ama Bayram Ali Öztürk Hocamızın failleri hala meçhul. Mesele artık bir an önce neticeye kavuşturulmalı."



