  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şehir Hatları sahipsiz köpeğin bindiği vapurda yaşananlarla ilgili inceleme başlattı
Gündem

Şehir Hatları sahipsiz köpeğin bindiği vapurda yaşananlarla ilgili inceleme başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, sahipsiz bir köpeğin Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura binmesi nedeniyle yaşanan gecikmeye ilişkin inceleme başlatıldığını bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 13:15:00 -
Şehir Hatları sahipsiz köpeğin bindiği vapurda yaşananlarla ilgili inceleme başlattı

Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, saat 09.15'te Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura, sokakta yaşayan ve zaman zaman iskelelerde misafir edilen dört ayaklı dostların bindiği belirtildi.

Köpeğin vapura binmesinin ardından yaşanan gelişmelerden dolayı Kadıköy-Beşiktaş seferinin 09.36'da gecikmeli olarak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, Hayvan Dostu Şehir Hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkik edildiğini bilgilerinize sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kadıköy'den kalkacak vapurda sokak köpeğinin bulunması nedeniyle kaptanın hareket etmeyerek yolcuların inmesini istediği yönündeki anonsun ardından vapurdaki birçok kişi, köpeğin küpesi bulunduğunu belirterek duruma tepki göstermiş, bununla ilgili görüntüler de sosyal medyada yer almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23